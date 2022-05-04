Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлены 200 квартир в новом жилом комплексе в Баку

Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлены 200 квартир в новом живом комплексе, который открылся с участием президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой 2 мая в Сабунчинском районе Баку.

Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлены 200 квартир в новом живом комплексе, который открылся с участием президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой 2 мая в Сабунчинском районе Баку.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Во время предоставления квартир было подчеркнуто, что после 44-дневной Отечественной войны, завершившейся грандиозной Победой, по указанию президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева реализуется обширная программа социальной поддержки семей шехидов и участников войны.

Если в 2018 году министерство труда и социальной защиты населения выдало семьям шехидов и инвалидам войны 626 квартир/частных домов, в 2019 году – на 50% больше, то есть 934 квартир/частных домов, в 2020 году - на 70% больше, чем в предыдущем году, то есть 1572 квартиры/частных дома, то в 2021 году эта программа расширилась в пять раз по сравнению с 3 годами ранее, и в прошлом году успешно была выполнена программа по предоставлению 3 тыс. квартир и частных домов.

Семьи шехидов и инвалиды войны, получившие жилье, подчеркнули, что постоянно получают поддержку. Они выразили удовлетворение оказанным вниманием и заботой, выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за улучшение социально-бытовых условий, обеспечение новыми квартирами.

Напомним, что новый жилой комплекс состоит из 12 девятиэтажных зданий, 576 квартир. Всего в комплексе 36 однокомнатных, 144 двухкомнатных, 360 трехкомнатных и 36 четырехкомнатных квартир.

На территории комплекса построен детский сад на 100 мест, административное здание, созданы условия для эффективной организации досуга жителей и их детей, комплекс обеспечен всей необходимой инфраструктурой.