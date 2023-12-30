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Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено еще 200 квартир и частных домов

Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено еще 200 квартир и частных домов Министерство труда и социальной защиты населения предоставило семьям шехидов и инвалидам войны 200 квартир и частных домов в Баку, а также в 23 городах и районах страны.
Социальная защита
30 декабря 2023 г. 11:34
Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено еще 200 квартир и частных домов

Министерство труда и социальной защиты населения предоставило семьям шехидов и инвалидам войны 200 квартир и частных домов в Баку, а также в 23 городах и районах страны.

Как сообщает Report, на мероприятии в центре DOST № 4 документы на квартиры передал заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов.

Он отметил, что семьи шехидов и инвалиды войны окружены заботой государства.

После победы в 44-дневной Отечественной войне по поручению главы государства программа обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны была расширена в пять раз.

Семьям шехидов и инвалидам войны в 2023 году были предоставлены 1 500 квартир и частных домов, в послевоенный период - 6 000, а всего за прошлый период - 14 800.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə daha 200 mənzil və fərdi ev verilib

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