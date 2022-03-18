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Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено еще 100 квартир

Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено еще 100 квартир Сегодня Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана вручило семьям шехидов и инвалидам войны ключи от еще 100 квартир в жилых комплексах на территории города Баку и Абшеронского района.
Социальная защита
18 марта 2022 г. 12:23
Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено еще 100 квартир

Сегодня Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана вручило семьям шехидов и инвалидам войны ключи от еще 100 квартир в жилых комплексах на территории города Баку и Абшеронского района.

Как сообщает Report, принимавший участие в мероприятии заместитель министра труда и соцзащиты Вусал Насирли отметил, что распоряжением президента Ильхама Алиева программа по обеспечению жильем семей шехидов и инвалидов войны была расширена в пять раз, как одна из важных мер социальной поддержки.

С начала этого года Министерство труда и социальной защиты населения обеспечило жильем 200 семей, в послевоенный период - 3 200, а в целом за прошедший период - более 12 500 семей.

В 2021 году министерство обеспечило автомобилями еще 164 инвалидов войны, а всего за прошедший период - 7 400 инвалидов войны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid ailələri və müharibə əlillərinə daha 100 mənzil verilib

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