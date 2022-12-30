Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено еще 100 квартир и частных домов

Министерство труда и социальной защиты населения предоставило еще 100 квартир и частных жилых домов семьям шехидов и инвалидам войны в Тертерском, Нефтчалинском, Огузском, Саатлинском, Сабирабадском, Самухском, Шекинском, Товузском, Уджарском, Ярдымлинско

Министерство труда и социальной защиты населения предоставило еще 100 квартир и частных жилых домов семьям шехидов и инвалидам войны в Тертерском, Нефтчалинском, Огузском, Саатлинском, Сабирабадском, Самухском, Шекинском, Товузском, Уджарском, Ярдымлинском, Евлахском, Загатальском, Балакянском и Зардабском районах.

Как сообщает карабахское бюро Report, в Тертере были выданы ордера на частные дома пяти инвалидам войны.

В послевоенный период семьям шехидов и инвалидам войны было предоставлено 4500 квартир и частных домов, в целом 13 300 квартир и частных домов.

Семьи шехидов и инвалиды войны выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за заботу.