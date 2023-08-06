Семьям шехидов и инвалидам войны переданы еще 100 квартир и домов в Баку и регионах

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило еще 100 квартир и частных домов в Баку и регионах семьям шехидов и инвалидами войны.

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило еще 100 квартир и частных домов в Баку и регионах семьям шехидов и инвалидами войны.

Как сообщили Report в ведомстве, замминистра Анар Керимов принял участие в мероприятии по вручению ключей от квартир в Баку, а руководитель аппарата министерства Фуад Мусаев – в мероприятии по предоставлению частных домов в Хачмазском районе.

Было отмечено, что жилищная программа, охватывающая семей шехидов и инвалидов войны, была начата в 90-х годах прошлого века по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева и успешно продолжается из года в год. После 44-дневной Отечественной войны, в которой азербайджанская армия под руководством президента, Верховного главнокомандующего вооружёнными силами Ильхама Алиева одержала блестящую победу, программа была расширена в пять раз.

Сегодня в Баку и около 15 районах (Барда, Загатала, Огуз, Саатлы, Имишли, Бейлаган, Товуз, газах, Сальянский, Агсу, Хачмаз и др.) указанной группе лиц предоставлено еще 100 квартир и частных домов. Таким образом, с учетом уже переданных квартир в послевоенный период семьи шехидов и инвалиды войны получили 5 100 квартир и частных домов, в том числе 600 в этом году, а всего за прошедший период 13 900 квартир и частных домов лицам из вышеуказанной категории.

Согласно соответствующему распоряжению главы государства, семьи шехидов и инвалиды Второй карабахской войны также обеспечиваются жильем с начала 2021 года.