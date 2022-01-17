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Семьям шехидов 20 Января оказана финансовая помощь

Семьям шехидов 20 Января оказана финансовая помощь Исполнительный комитет Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА) оказал финансовую поддержку семьям погибших 20 Января.
Социальная защита
17 января 2022 г. 15:19
Семьям шехидов 20 Января оказана финансовая помощь

Исполнительный комитет Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА) оказал финансовую поддержку семьям погибших 20 Января.

Об этом сообщает Report со ссылкой на КПА.

Азербайджанские профсоюзы поддерживают семьи шехидов, ветеранов и участников войны, интересуются их положением и оказывают необходимую помощь.
В этом году Исполнительный комитет Конфедерации профсоюзов Азербайджана принял решение об оказании финансовой помощи семьям героев, погибших 20 января 1990 года за независимость нашей страны. 99 семьям шехидов была оказана финансовая помощь в размере 200 манатов на семью. В то же время предусматривается оказание помощи семьям шехидов организациями-членами КПА, обеспечение бесплатными путевками, проведение с ними встреч и другие мероприятия.

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