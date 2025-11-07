Семьям национальных героев Теймурова и Гурбанова назначена президентская стипендия

Семьям национальных героев Азербайджана - Пенджали Теймурова и Вагифа Гурбанова - назначена ежемесячная президентская стипендия.

Об этом сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что назначение стипендии проведено в проактивном порядке - без необходимости обращения со стороны членов семей или представления документов. Все процедуры осуществлены автоматически через электронную систему с момента возникновения права на выплату.

Президентская ежемесячная стипендия в размере 2000 манатов назначается Национальным героям, а в случае их гибели - членам их семей.

Напомним, сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении прапорщику Пенджали Нурмаммед оглу Теймурову и старшему лейтенанту Гурбанову Вагифу Бахтияр оглу звания "Национальный герой Азербайджана" посмертно.