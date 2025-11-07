Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Семьям национальных героев Теймурова и Гурбанова назначена президентская стипендия

    Социальная защита
    • 07 ноября, 2025
    • 19:09
    Семьям национальных героев Теймурова и Гурбанова назначена президентская стипендия

    Семьям национальных героев Азербайджана - Пенджали Теймурова и Вагифа Гурбанова - назначена ежемесячная президентская стипендия.

    Об этом сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения.

    Отмечается, что назначение стипендии проведено в проактивном порядке - без необходимости обращения со стороны членов семей или представления документов. Все процедуры осуществлены автоматически через электронную систему с момента возникновения права на выплату.

    Президентская ежемесячная стипендия в размере 2000 манатов назначается Национальным героям, а в случае их гибели - членам их семей.

    Напомним, сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении прапорщику Пенджали Нурмаммед оглу Теймурову и старшему лейтенанту Гурбанову Вагифу Бахтияр оглу звания "Национальный герой Азербайджана" посмертно.

    Национальный герой
    Pəncəli Teymurov və Vaqif Qurbanovun ailə üzvlərinə Prezidentin aylıq təqaüdü təyin edilib

