Семьям жертв и инвалидам 20 Января оказана единовременная материальная помощь

В связи с 32-й годовщиной трагедии 20 Января министерство труда и социальной защиты населения оказало единовременную материальную помощь семьям шехидов и инвалидам 20 Января.

В связи с 32-й годовщиной трагедии 20 Января министерство труда и социальной защиты населения оказало единовременную материальную помощь семьям шехидов и инвалидам 20 Января.

Как сообщили Report в министерстве, на банковские счета 333 человек из этой категории были перечислены 200 манатов единовременной материальной помощи.

Лица, зарегистрированные в городе Баку, могут с предъявлением удостоверения личности получить банковские карты для снятия единовременной материальной помощи в любом филиале Международного банка, а зарегистрированные в других городах и района – в филиалах Международного банка по соответствующей территории.

Наряду с увеличением других социальных выплат сумма данной единовременной материальной помощи также увеличена вдвое по сравнению с прошлым годом.