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Семья шехида Илькина Ахадзаде отправилась в Турцию

Семья шехида Илькина Ахадзаде отправилась в Турцию В рамках проекта "Братская семья" сегодня из Бакинского международного аэропорта имени Гейдара Алиева в Турцию были отправлены члены семьи шехида Отечественной войны майора Илькина Ахадзаде.
Социальная защита
12 сентября 2022 г. 17:16
Семья шехида Илькина Ахадзаде отправилась в Турцию

В рамках проекта "Братская семья" сегодня из Бакинского международного аэропорта имени Гейдара Алиева в Турцию были отправлены члены семьи шехида Отечественной войны майора Илькина Ахадзаде.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Проект реализуется при содействии Государственного фонда социальной защиты при министерстве и Объединением предпринимателей и промышленников Турции и Азербайджана.

В рамках визита, который состоялся по приглашению ректора Сивасского республиканского университета Алима Йылдыза, члены семьи шехида в течение 4 дней ознакомятся с достопримечательностями, историческими памятниками Сиваса и близлежащих городов.

В ходе визита также запланированы встречи ряда официальных лиц с семьей шехида.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid İlkin Əhədzadənin ailəsi Türkiyəyə yola salınıb

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