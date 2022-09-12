Семья шехида Илькина Ахадзаде отправилась в Турцию

В рамках проекта "Братская семья" сегодня из Бакинского международного аэропорта имени Гейдара Алиева в Турцию были отправлены члены семьи шехида Отечественной войны майора Илькина Ахадзаде.

В рамках проекта "Братская семья" сегодня из Бакинского международного аэропорта имени Гейдара Алиева в Турцию были отправлены члены семьи шехида Отечественной войны майора Илькина Ахадзаде.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Проект реализуется при содействии Государственного фонда социальной защиты при министерстве и Объединением предпринимателей и промышленников Турции и Азербайджана.

В рамках визита, который состоялся по приглашению ректора Сивасского республиканского университета Алима Йылдыза, члены семьи шехида в течение 4 дней ознакомятся с достопримечательностями, историческими памятниками Сиваса и близлежащих городов.

В ходе визита также запланированы встречи ряда официальных лиц с семьей шехида.