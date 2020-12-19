Строится дом для семьи шехида Отечественной войны

Учитывая тяжелые бытовые условия семьи шехида Отечественной войны Алышова Самира Джалил оглу и недостроенности его дома ввиду финансовых затруднений, Министерство труда и социальной защиты населения при поддержке социального партнера взяло на себя обязате

Учитывая тяжелые бытовые условия семьи шехида Отечественной войны Алышова Самира Джалил оглу и недостроенности его дома ввиду финансовых затруднений, Министерство труда и социальной защиты населения при поддержке социального партнера взяло на себя обязательно построить дом семье героя.

Как сообщили Report в Министерстве, в минувшем месяце сотрудники ведомства встретились с семьей Алышовых.

Строительные работы были начаты в короткий срок и завершатся в ближайшее время. В рамках программы самозанятости для родителей шехида создано небольшое хозяйство.

Министерство также приняло решение обеспечить домом семью Эльчина Самедова (Габала), получившего на войне многочисленные осколочные ранения. Мать Э.Самедова была трудоустроена в сфере социальных услуг.