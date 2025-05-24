Семь лет в детском доме: как программа "опекунская семья" помогла бабушке спасти внуков от одиночества

Семь лет в детском доме: как программа "опекунская семья" помогла бабушке спасти внуков от одиночества

Модель "опекунская семья" — один из широко распространенных в мире примеров заботы о детях. Передача детей, потерявших родителей, лишенных родительской опеки или помещенных в учреждения родителями, в опекунскую семью направлена на их воспитание и развитие в семейной среде под государственным контролем.

В Азербайджане также немало семей-опекунов. За последние два года Агентство социальных услуг передало 47 детей в такие семьи. В соответствии с законодательством между министерством и лицами, берущими детей под опеку, были подписаны договоры.

Из 47 детей 25 сейчас проживают в Баку. Чтобы побеседовать с одним из опекунов, мы отправились в поселок Амирджан. Здесь живет Наиля Халилова, которая уже почти год опекает своих внуков Мухаммеда (9 лет) и Лалу (11 лет), помещенных в детский дом с младенчества. Пока мы с фотографом искали ее дом, женщина окликнула нас издалека: "Вы правильно пришли". Подойдя ближе, мы спросили о детях. Она позвала малышей, которые ели тутовник по соседству, и мы вошли в дом.

Наиля ханум начинает разговор. Ее голос звучит одновременно устало и уверенно:

"Сначала мой сын с невесткой жили очень дружно. Потом возникли некоторые проблемы со здоровьем. У сына с самого начала были психологические проблемы, но он постоянно лечился. Со стороны никто не мог бы сказать, что у него такая проблема. Затем у невестки тоже появились определенные проблемы со здоровьем. В это время между родителями возникли конфликты. Моим внукам тогда было всего 2-3 года. Я старалась поддерживать их и материально, и морально. Иногда, возвращаясь усталая с работы, я смотрела в окно и думала, что, может быть, завтра что-то изменится. Но когда Мухаммеду было 2,5 года, его мать ушла. Я присматривала за детьми полтора года".

Вытирая слезы, она продолжает:

"Я сама растила своих детей без отца. 21 год назад потеряла мужа, с трудом вырастила детей. Работала сутками. Ходила убирать дома, мыть посуду в ресторанах. Поняла, что не справляюсь, нужно было либо идти на работу, либо смотреть за детьми. Сын предложил отдать детей в детский дом. С болью в сердце я согласилась, и мы поместили их в детский дом недалеко от нашего дома. Но я никогда не соглашалась, чтобы они оставались там навсегда. Каждые выходные, праздники дети были со мной. На работе мой начальник разрешал мне приводить детей с собой. Даже выделил комнату, чтобы дети могли там есть, играть, а я занималась своей работой.

В воскресенье вечером я возвращала их в детский дом. Потом я узнала, что мы можем забрать детей и сами заботиться о них, а государство будет поддерживать. Поверьте, я так обрадовалась. Оформила документы, прошла медицинское обследование. Наконец, детей мне отдали. В общей сложности они провели в детском доме 7 лет. Теперь каждый месяц приходит проверка из министерства. Дети постоянно находятся под государственным контролем".

Я спрашиваю Наилю ханум о том, где сейчас отец детей. Она говорит, что ее сын сейчас работает и снимает жилье отдельно. "Иногда он приходит навестить детей, оказывает материальную поддержку. По правилам программы, если родитель не заботился о ребенке, они не могут жить вместе. Но Мухаммед очень привязан к отцу. В целом, отсутствие родителей очень плохо влияет на них. Их мать вышла замуж. Раньше дети с моего разрешения пару раз оставались с матерью. Потом дети попросили не отправлять их туда больше. После этого я не отправляла, их мать иногда спрашивает, как дети, я отвечаю, что хорошо. И все!"

Затем Наиля ханум рассказывает о психологах для адаптации детей и о дискриминации, с которой она столкнулась в школе в первое время.

"С прошлого лета мы посещали психологов. Проводились беседы для адаптации детей к дому, к семейной среде. Мухаммед был очень агрессивным ребенком. Сейчас есть значительный прогресс. Раньше я что-то говорила, они меня не слушали. В школе в первое время я чувствовала, что к ребенку относятся предвзято. Я пошла, поговорила, предложила дружбу. Теперь отношения хорошие".

Бабушка делает все возможное, чтобы преодолеть не только материальные, но и моральные барьеры, чтобы ее внуки почувствовали семейное тепло. Она вспоминает, как решительно отвергла предложение богатой семьи, в доме которой она работала, удочерить Лалу: "Это была обеспеченная семья, хозяйка дома сказала, что у нее нет дочери, есть два сына, и предложила отдать ей Лалу, чтобы та стала ее дочерью, даже фамилию хотели сменить. Я не согласилась".

После этих слов Лала обнимает бабушку, целует ее и говорит: "В детском доме я каждую ночь молилась: "Аллах, дай моей бабушке много денег, чтобы она пришла и забрала нас домой!"

Теперь становится понятно, насколько бабушка привязана к внучке и почему она ни при каких обстоятельствах не хочет отдавать ее кому-то другому.

"Дочка, пусть те, кто отдает своих детей в детский дом, хоть раз пойдут и увидят печаль в глазах этих детей...", — вздыхает Наиля ханум и продолжает:

"Я, как бабушка, не могла этого вынести. Однажды в детском доме Мухаммед не послушался меня, и я громко сказала: "Дети, кто хочет быть моим ребенком, того я заберу домой". Поверите ли, не осталось ни одного ребенка, который не поднял бы руку. Все говорили: "Бабушка, забери нас, мы будем твоими детьми".

Наш разговор подходит к концу. Мухаммед и Лала просят у бабушки разрешения покататься на велосипедах с соседскими детьми. Мы прощаемся и выходим из дома вместе с детьми. Позади нас слышится шелест тутового дерева, колеблемого ветром, и смешивающийся с ним детский смех. Возможно, именно эти звуки дают надежду на будущее, тихо стирая следы тяжелого прошлого...