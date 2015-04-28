Селим Муслимов: В строительном секторе существуют проблемы в области соблюдения правил охраны труда

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ “Среди несчастных случаев на производстве, зафиксированных в прошлом году, 26% потерпевших и 31,1% погибших относятся к строительному сектору, что говорит о наличии проблемы в области соблюдения правил охраны труда в данном секторе". Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Селим Муслимов на мероприятии на тему "Вместе повысим культуру профилактики в охране труда", посвященном Всемирному дню охраны труда - 28 апреля.

По словам министра, выявлено, что на строительных предприятиях в большинстве случаев не создаются безопасные условия труда, не соблюдаются правила охраны труда и технической безопасности.

Он отметил, что за первый квартал этого года зафиксировано 33 несчастных случая на производстве: "Это на 40% меньше соответствующего периода прошлого года. Количество погибших при данных несчастных случаях сократилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 8 человек, количество получивших травмы сократилось на 49% - до 25 человек. Если за первый квартал прошлого года произошло 10 групповых несчастных случаев на производстве, в текущем году не зафиксировано ни одного".