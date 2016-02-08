Селим Муслимов: В настоящее время большинство безработных составляет молодежь

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В настоящее время большинство безработных составляет молодежь.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Селим Муслимов.

Он отметил, что темпы роста безработицы среди лиц младше 25 лет выше, чем среди лиц старше 25 лет: "К сожалению, 30 процентов работодателей жалуются на нехватку квалифицированных кадров. Это связано с недостаточным уровнем подготовки специализированных кадров, отсутствием системной и профподготовки в этой сфере. Со временем растут человеческие ресурсы, невостребованные на рынке труда. Таким образом, возник дисбаланс между демографическим ростом и процессом подготовки трудовых ресурсов в соответствии с требованиями существующего рынка. Для устранения этой проблемы необходимо предпринять различные меры".

По словам министра, в настоящее время изменились также требования работодателей: "Сегодня работодатели не хотят участвовать в процессе подготовки кадров. Большинство из них требуют готовых специалистов, способных немедленно приступить к работе".