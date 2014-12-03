Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня отмечается Международный день инвалидов. Как сообщает Report, в 1982 году Генассамблея ООН выдвинула специальные предложения относительно Всемирной программе действий в отношении инвалидов. Затем, по инициативе России, 3 декабря 1992 года в Генассамблее ООН приняли Международный день инвалидов. Таким образом, ежегодно 3 декабря в странах-членах ООН организовывают мероприятия, направленные на укрепление позиции инвалидов в обществе.

Ежегодно отмечающийся Международный день инвалидов объявлен с целью информирования о пользе, получаемой от привлечения людей с ограниченными возможностями ко всем аспектам политической, социальной и культурной жизни, оказания им как юридической помощи, так и поддержки в улучшении их благосостояния.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время инвалидность имеют 10% населения мира. В Азербайджане этот показатель составляет 4,4%. Это - самый низкий показатель среди стран СНГ.