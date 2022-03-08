Сегодня Международный женский день - 8 Марта.
Report напоминает, что история женского движения началась с протеста в 1857 году женщин Нью-Йорка против 12-часового рабочего дня.
В 1910 году немецкой социалистке Кларе Цеткин удалось добиться празднования 8 марта как дня женщин мира.
В 1977 году этот день был официально одобрен ООН как женский день.
Этот праздник отмечается и в Азербайджане.
Согласно статье 105 Трудового кодекса Азербайджанской Республики, ежегодно 8 Марта считается нерабочим днем.
Отметим, что на начало января этого года количество женщин в стране составило 50,1% от общего числа населения страны.
В настоящее время в стране насчитывается 17 родильных домов, 130 женских консультаций, 248 детских поликлиник и амбулаторий, которые стоят на страже здоровья женщин.
Особый вес женщин Азербайджана в общем количестве, принимающего активное участие в социально-экономической жизни страны занятого населения составляет 48,2%.
Женщины составляют 80,7% педагогов общеобразовательных школ, 78,9% - педагогов ссузов, 54,7% - вузов, 66% врачей.
Стоит особо отметить и роль женщин в развитии науки в Азербайджане. 58,2% научных сотрудников страны - представительницы прекрасного пола. За последние 10 лет количество женщин, получивших степень доктора наук, увеличилось в 2,5 раза. Женщины представлены в Национальной академии наук Азербайджана: 8 действительных членов и 11 членов-корреспондентов.
Как и в предыдущие годы, в этом году Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанских женщин по случаю Международного женского дня. В то же время, распоряжением главы государства, за плодотворную деятельность в сферах культуры, образования и здравоохранения в Азербайджанской Республике, по случаю Международного женского дня – 8 Марта отдельным женщинам были присвоены почетные звания.