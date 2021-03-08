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Сегодня Международный женский день

Сегодня Международный женский день Сегодня Международный женский день - 8 Марта.
Социальная защита
8 марта 2021 г. 00:01
Сегодня Международный женский день

Сегодня Международный женский день - 8 Марта.

Report напоминает, что история женского движения началась с протеста в 1857 году женщин Нью-Йорка против 12-часового рабочего дня.

В 1910 году немецкой социалистке Кларе Цеткин удалось добиться празднования 8 марта как дня женщин мира.

В 1977 году этот день был официально одобрен ООН как женский день.

Этот праздник отмечается и в Азербайджане.

Согласно статье 105 Трудового кодекса Азербайджанской Республики, ежегодно 8 Марта считается нерабочим днем.

Отметим, что на начало января этого года количество женщин в стране составило 50,1% от общего числа населения страны.

В настоящее время в стране насчитывается 17 родильных домов, 130 женских консультаций, 248 детских поликлиник и амбулаторий, которые стоят на страже здоровья женщин.

Особый вес женщин Азербайджана в общем количестве принимающего активное участие в социально-экономической жизни страны занятого населения составляет 48,2%.

Женщины составляют 80,7% педагогов общеобразовательных школ, 78,9% - педагогов ссузов, 54,7% - вузов, 66% врачей.

Стоит особо отметить и роль женщин в развитии науки в Азербайджане. 58,2% научных сотрудников страны - представительницы прекрасного пола. За последние 10 лет количество женщин, получивших степень доктора наук, увеличилось в 2,5 раза. Женщины представлены в Национальной академии наук Азербайджана: 8 действительных членов и 11 членов-корреспондентов.

Как и в предыдущие годы, в этом году Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанских женщин по случаю Международного женского дня. В то же время, распоряжением главы государства, за плодотворную деятельность в сферах культуры, образования и здравоохранения в Азербайджанской Республике, по случаю Международного женского дня – 8 Марта отдельным женщинам были присвоены почетные звания.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Beynəlxalq Qadınlar Günüdür

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