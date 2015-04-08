Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня Международный день цыган. Как сообщает Report, с целью сохранения самобытности и культуры этого кочевого народа в 1971 году в Лондоне был основан Международный союз цыган, приняты флаг и гимн.

Цыгане - кочевой народ индоевропейского происхождения. Первое упоминание о них датировано 1501 годом. Цыгане проживают на всех материках и континентах. Об их количестве в мире нет точных сведений. Это связано с кочевым образом жизни цыган. Большая часть из них не имеет никаких официальных документов.

Отметим, что по неофициальным данным за 2012-2014 годы, количество цыган в Азербайджане составляет около 10 тыс. человек. Они говорят на двух языках - фарси и курманджи. В Азербайджане цыгане компактно проживают, в основном, в Евлахском и Агдашском районах и предпочитают оседлый образ жизни.

Напомним, что на основе рассказа Сулеймана Сани Ахундова "Чернушка" снят фильм о трагической судьбе маленькой цыганской девочки Туту.