Еще 25 семей отправились в родное село Агалы Зангиланского района

Сегодня еще 25 семей численностью 123 человека отправились в родное сел Агалы Зангиланского района Азербайджана.

Сегодня еще 25 семей бывших вынужденных переселенцев численностью 123 человека отправились в родное сел Агалы Зангиланского района Азербайджана.

Как сообщает Report , с учетом состава семьи 10 из них были предоставлены трехкомнатные, 9 - четырехкомнатные и 6 - пятикомнатные дома.

Отметим, что эти семьи временно проживали в городах Баку и Сумгайыт, а также в Абшеронском районе. Они жители сел I, II и III Агалы, которые были полностью разрушены армянами в период оккупации.

Жители выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

Распределение домов осуществлялось по жребию на основе действующих в настоящее время Правил предоставления новых жилых помещений вынужденным переселенцам, на принципах прозрачности и справедливости. Жеребьевка состоялась 8 сентября в Департаменте репатриации Госкомитета.

В церемонии проводов приняли участие представители Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, специального представительства президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, исполнительной власти Зангиланского района и другие официальные лица.

Таким образом, число семей, постоянно поселившихся в селе Агалы, достигнет 133 (649 человек). Процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края продолжится.