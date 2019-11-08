Сдана в пользование подсистема "Занятость" Минтруда

Сдана в пользование подсистема "Занятость" (MAS) министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, созданная в централизованной электронной информационной системе.

Как передает Report, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев.

Он сообщил, что система позволит обеспечить оперативность госслужб занятости в реальном времени, повысить доступность и эффективность для участников рынка труда, в целом повысить их роль на рынке труда.

Замминистра отметил, что MAS имеет постоянно обновляющуюся базу данных, отражающих реальную картину безработных и соискателей работы.

Отметим, что в соответствии с законом "О занятости" работодатели информацию о новых или вакантных местах должны в течение 5 (пяти) рабочих дней вносить в банк вакансий. Для этого они должны посетить страницу e-sosial.az (или e-gov.az), выбрать электронные услуги "Предоставление информации о новых или вакантных рабочих местах" в разделе "е-Услуги", затем в разделе "Вакансии" в подразделе "Новые вакансии" внести информацию о новой вакансии. В конце следует нажать "Сохранить".

Безработные и соискатели работы через порталы E-sosial или e-gov.az заходят в подсистему "Занчтость", просматривают вакансии и создают анкету для подачи, затем просматривают список вакансий, подготовленный центром занятости, и отбирают подходящую.