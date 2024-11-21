Счетная палата предложила изменения в бюджет Фонда страхования от безработицы

Счетная палата Азербайджана представила ряд предложений по улучшению структуры бюджета Фонда страхования от безработицы на 2024 год.

Счетная палата Азербайджана представила ряд предложений по улучшению структуры бюджета Фонда страхования от безработицы на 2024 год.

Как сообщает Report, эти предложения озвучил председатель Палаты Вугар Гульмамедов во время обсуждения бюджетного пакета на совместном заседании парламентских комитетов.

Среди предложений - улучшение регулирования внебюджетных фондов, отражение обязательного государственного страхования в бюджете, а также необходимость учета потенциала доходов и расходов фондов при составлении бюджетов.