Салим Муслимов: В январе пенсии в Азербайджане будут повышены

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Стамбул. 2 декабря. REPORT.AZ/ "В январе в Азербайджане будут повышены пенсии".

Об этом турецкому бюро Report заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

По его словам, на основе существующего законодательства в начале каждого года в соответствии с темпами роста заработной платы в прошлом году по стране индексируются пенсии: "Мы уже получили из Государственного комитета по статистике официальную информацию о темпах роста среднемесячной заработной платы в 2017 году. На основании этого в январе пенсии будут повышены".