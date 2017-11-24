Салим Муслимов: В выдаче адресной соцпомощи нет ограничений

© Report

Стамбул. 24 ноября. REPORT.AZ/ "В выдаче адресной соцпомощи нет никаких ограничений". Об этом турецкому бюро Report сообщил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

По его словам, нет жалоб на выдачу адресной соцпомощи: "В выдаче адресной соцпомощи нет никаких серьезных ограничений, есть законодательство и любой обратившийся в рамках него рассматривается в электронной системе. Эта электронная система сравнивает информацию в представленной декларации с другими органами, и если информация совпадает и доход членов семьи ниже уровня потребностей членов этой семьи, тогда система в автоматизированной форме назначает этой семье адресную соцпомощь и незамедлительно заказывает соответствующему банку пластиковую карту. В противном случае, если система находит противоречия во введенной декларации, если семья скрывает какой-то доход, не указан член семьи или не зарегистрирован автомобиль, земельный участок или скрыт телефон (таких случаев много), тогда система сразу дает семье отрицательный ответ и указывает причину".

С. Муслимов отметил, что в электронной системе нет роли человеческого фактора: "Если какая-то семья сегодня говорит, что получила отказ несправедливо, я готов сразу на месте расследовать это. Тут не может идти речи о человеческом факторе. Поэтому мы еще раз обращаемся к людям, чтобы они вносили в систему точную, правдивую информацию. Сейчас в стране из 92 400 семей 44 000 получают адресную соцпомощь. Здесь не может быть ничего неправильного. Этих людей отобрала система на основе верных данных".

Вюсаля Аббасова