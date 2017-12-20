Салим Муслимов: В Азербайджане уменьшилась потребность в работниках со средним специальным образованием

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Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "В Азербайджане уменьшилась потребность в работниках со средним специальным образованием".

Как сообщает Report, об этом на конференции на тему "Рынок труда: Реформы и перспективы" сказал министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

Он сообщил, что в настоящее время есть необходимость в квалифицированных кадрах с более высоким уровнем образования: "Одним из основных вопросов, определяющих состав качества трудовых ресурсов в стране, является характеристика образования и квалификации. С 2010 года началось применение системы квот для трудовой миграции. Применение квот в первую очередь направлено на привлечение квалифицированных кадров в Азербайджан, а также привлечение внимания к использованию на максимальном уровне, более широкому использованию трудовых ресурсов в стране и повышению их квалификации".

С. Муслимов отметил, что 37,5% наемных работников, зарегистрированных в "Электронной информационной системе уведомлений по трудовому договору" министерства, имеют высшее образование, 37,5% - среднее образование, 22,3% - люди со среднее специальным образованием.