Салим Муслимов: "У нас нет полномочий по выдаче адресной социальной помощи"

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов выразил отношение к жалобам в связи с наличием проблем в получении адресной социальной помощи (АСП).

Как сообщает Report, министр на пресс-конференции заявил, что в настоящее время районные и городские отделы министерства труда и социальной защиты населения не имеют никаких полномочий по выдаче адресной социальной помощи.

Он отметил, что все процедуры относительно АСП осуществляются в электронной системе: "Можно, получив заявление у нотариуса, обратиться в электронной форме посредством VEMTAS. Этим дело и заканчивается, в течение 15 дней приходит ответ".

С.Муслимов сказал, что по поступившим в министерство данным, эти проблемы остаются и в процессе определения степени инвалидности: "Идти в какую-либо местную медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК) бессмысленно. Потому, что местный МСЭК не рассматривает ваш вопрос. Документы из одного района всегда отправляются в МСЭК другого района, к тому же, документы направляются на основе анонимности. Просто, во время отправления все должно быть четко прописано. И в этом случае будет рассмотрен вопрос назначения инвалидности. Электронная система не позволяет манипулировать ни чиновникам, ни каким-либо гражданам".