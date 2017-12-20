Салим Муслимов: Среди безработных высокая доля женщин и молодежи

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Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "Одной из основных проблем рынка труда является большая доля безработных среди женщин и молодежи".

Как сообщает Report, об этом на конференции на тему "Рынок труда: Реформы и перспективы" сказал министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

Он отметил, что за 2005-2016 гг. численность занятого населения в Азербайджане выросла на 17,2%.

С. Муслимов подчеркнул, что в 2016 году в Азербайджане объем ВВП на душу населения составил 3926 долларов США и Азербайджан вошел в группу стран с высоким средним доходом в мире: "В 2003-2017 гг. в стране открыто 1,9 млн новых рабочих мест, 74% или 1,4 млн из которых постоянные".

Министр напомнил, что в соответствии с индикаторами целей, определенных в Стратегической дорожной карте по национальным экономическим перспективам, до 2025 года предусмотрен среднегодовой реальный рост ВВП более чем на 3% и дополнительно создание более 450 тыс. новых рабочих мест.