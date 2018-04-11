Салим Муслимов: Списание долгов по взносам - большой шаг к поддержке частного сектора

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ "В министерство труда и социальной защиты населения поступили отчеты, связанные со списанием задолженности по взносам на обязательное государственное социальное страхование. Мы приступили к списанию в предусмотренном законом порядке долгов тех, в чьих отчетах указана задолженность".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

По его словам, соответствующие представления касательно списания задолженности разосланы во все отделы, процесс идет:

"Списание задолженности по взносам на обязательное государственное социальное страхование является очередным большим шагом, направленным на поддержку частного сектора".

Отметим, что 6 марта 2018 года был принят закон "О регулировании долгов в сфере обязательного государственного социального страхования", который вступил в силу с 1 апреля.