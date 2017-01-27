Министр: После возвращения жителей в село Джоджуг Мерджанлы будет решен вопрос их соцстрахования

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ После возвращения жителей в село Джоджуг Мерджанлы будет актуализирован вопрос их социального страхования. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр труда и социальной защиты Азербайджана Салим Муслимов.

"Вопросы социального страхования будут решены. Никаких проблем с социальным обеспечением на сегодняшний день, нет. Основным вопросами являются занятность и соцстраховка. Мы будем решать эти вопросы после их возвращения в село", - заявил министр.