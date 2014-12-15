Министр труда и соцзащиты: Объективное проведение оценки инвалидности - наша основная цель

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ "Наша основная цель показать систему оценки инвалидности в Азербайджане и негативные моменты, которые могут присутствовать здесь".

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов на открытии двухдневного международного семинара на тему: "Оценка инвалидности в Азербайджане. Достижения и будущие шаги".

Он отметил, что сегодня одним из важных и приоритетных направлений деятельности министерства является защита прав граждан, имеющих инвалидность, объективное претворение в жизнь оценки их инвалидности, а также деятельность, направленная на интеграцию этих граждан в общество. По словам С.Муслимова, сегодня будут обсуждаться возможности претворения в жизнь в Азербайджане опыта различных стран мира.