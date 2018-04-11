Салим Муслимов: Нет никаких ограничений на присвоение степени инвалидности

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ "В Азербайджане нет никаких ограничений на присвоение степени инвалидности".

Об этом в ответ на вопрос Report сообщил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

Министр сказал, что сегодня эти процессы стали совершенно прозрачными, автоматизированными:

"Никто не знает, чья инвалидность какой медико-социальной экспертной комиссией определяется, когда определяется, кем определяется. Определяющий инвалидность врач тоже не знает, к кому относится направление формы-88, присланное ему по электронной почте, где проживает этот человек. С другой стороны, медико-социальные экспертные комиссии по месту проживания не могут определять инвалидность проживающих на этой территории людей. Там, где нет контакта между гражданами и чиновниками, не может идти речи о каких-либо ограничениях".

По словам министра, в первом квартале 2018 года более 10 тысячам людей присвоена инвалидность:

"Этот показатель больше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Будь какое-либо ограничение, наверняка, степень инвалидности была бы присвоена меньшему количеству людей, чем в прошлом году. Нет никаких проблем, не может идти речи о каком-либо ограничении. Если человек подпадает под все требования, ему присваивается группа инвалидности".