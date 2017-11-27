Салим Муслимов наказал допустивших недочеты должностных лиц

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Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В министерстве труда и социальной защиты населения состоялось заседание коллегии, посвященное предстоящим задачам по расширению мероприятий активной занятости и программы самозанятости.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства, выступивший на заседании министр Салим Муслимов отметил, что в результате внедрения системы страхования от безработицы в будущем году к программе самозанятости будет привлечено в несколько раз больше малообеспеченных семей, чем в этом году.

По его словам, это обусловит переход на новый уровень качества, который потребует от деятельности государственных органов занятости большей ответственности и деловой активности: "Поэтому одним из важных вопросов является ускорение реформаторских мер по усовершенствованию деятельности этих органов на современных и эффективных основах".

С.Муслимов отметил, что за 10 месяцев этого года по линии органов занятости 43 746 человек были обеспечены занятостью, 919 человек привлечены к оплачиваемым общественным работам, 76,8 тыс. человек – к карьерным мероприятиям.

Позже на заседании были даны поручения по претворению органами занятости в жизнь мер активной занятости, деятельности в сфере программы самозанятости и расширению программы, усовершенствованию оказываемых населению услуг по занятости, широко обсудили задачи по повышению эффективности деятельности в данной сфере, руководителям соответствующих структурных делений министерства даны поручения.

Были отмечены недочеты в организации мероприятий активной занятости, в отношении не сумевших правильно организовать работу, допустивших недочеты должностных лиц было решено принять меры по административному взысканию.