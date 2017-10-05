Салим Муслимов: Мы вовремя забили тревогу

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Стамбул. 5 октября. REPORT.AZ/ "Наша главная цель заключается в том, чтобы каждый человек мог найти работу на рынке труда и путем реализации своей трудоспособности мог бы обеспечить себя и свою семью на уровне современных требований".

Об этом турецкому бюро Report сказал министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

Находящийся в Стамбуле для участия на 10-й Европейской региональной конференции Международной организации труда (МОТ) министр отметил, что вопрос занятости ставится как важная проблема и решается в различных странах в соответствии с их особенностями: "В развивающемся ускоренными темпами Азербайджане в последние годы предпринимаются масштабные работы по диверсификации экономики, созданию новых рабочих мест, а также созданию многочисленных вакансий в сферах сельского хозяйства, туризма, информационных технологий, чтобы расширить возможность людей для получения дохода. Взгляд Азербайджана на этот вопрос и формы его применения в программах самозанятости получили высокую оценку Международной организации труда и приводятся в пример как образцовая модель, образцовый метод".

С. Муслимов отметил, что предпринимаемые правительством шаги, направленные на сокращение безработицы среди молодежи, на то, чтобы молодые люди заняли достойное место в обществе, заслуживают одобрения: "В странах Евросоюза высокий уровень безработицы среди молодежи в возрасте 14-29 лет. В нашей стране эта цифра менее 10%. Поэтому работа, проделанная Азербайджаном в этой области, интересна для Европы и Центральной Азии. Наряду с этим одними из основных вопросов, стоящих сегодня на повестке, является развитие средне-специального и высшего образования высокими темпами, непосредственное согласование этих видов образования с рынком труда. Система образования в каждой стране в первую очередь должна готовить специалистов, отвечающих требованиям рынка труда и выводить их на рынок. Этот вопрос является одним из значимых вопросов, обсуждаемых сегодня на Европейской региональной конференции".

Министр, коснувшийся значимости обсуждений в Стамбуле вопроса о занятости, добавил, что основной темой собрания стал вопрос размещения беженцев и вынужденных переселенцев на рынке труда, их проблемы и нахождения путей их решения: "Эта проблема крайне важна, поскольку сегодня в мире растет число беженцев и вынужденных переселенцев. События, происходящие в Сирии, Ираке, а также в последнее время в Мьянме, являются наглядным этому свидетельством. Эти события произошли годы назад и в Азербайджане. Мы вовремя забили тревогу. Азербайджан в одиночку разместил около 1 млн человек, насильственно изгнанных из своих родных очагов, обеспечил им выход на рынок труда, создал условия для получения нормальной работы. Мы успешно преодолели это испытание, и в мероприятиях, проводимых на уровне министров, делимся опытом".

Вюсала Аббасова