О нас

Сахиль Бабаев: За последние 6 лет 635 тыс. человек обеспечены работой

Сахиль Бабаев: За последние 6 лет 635 тыс. человек обеспечены работой За последние 6 лет в Азербайджане число трудовых договоров увеличилось на 609 тыс. (50%).
Социальная защита
19 декабря 2024 г. 11:30
Сахиль Бабаев: За последние 6 лет 635 тыс. человек обеспечены работой

За последние 6 лет в Азербайджане число трудовых договоров увеличилось на 609 тыс. (50%).

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на Форуме карьерного развития.

Министр отметил, что в 2018-2024 годах мерами активной занятости были охвачены 1,8 млн человек:

"За этот период 635 тыс. человек были обеспечены работой. С начала реализации программы самозанятости, то есть с 2017 года, включая и следующий год, число лиц, которые будут вовлечены в программу, составит 100 тысяч".

Бабаев подчеркнул, что за этот период 36 тыс. человек были привлечены к профессиональной подготовке, 830 тыс. человек - к профориентированным услугам, а 32 тысячам граждан назначено страхование по безработице.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Sahil Babayev: 635,000 people employed in Azerbaijan over last 6 years
Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: Son 6 ildə 635 min şəxs işlə təmin edilib

Другие новости из категории

В Азербайджане проведен тренинг для журналистов по услугам по усыновлению
ФотоВ Азербайджане проведен тренинг для журналистов по услугам по усыновлению
17 декабря 2024 г. 17:41
Численность населения Нахчывана увеличилась
Численность населения Нахчывана увеличилась
16 декабря 2024 г. 15:06
Служба трудовой инспекции: В этом году 57 незаконно уволенных граждан восстановлены на работе
Служба трудовой инспекции: В этом году 57 незаконно уволенных граждан восстановлены на работе
16 декабря 2024 г. 13:19
В Нахчыване за последние 11 месяцев на соцпособия направлено 37,9 млн манатов
В Нахчыване за последние 11 месяцев на соцпособия направлено 37,9 млн манатов
16 декабря 2024 г. 11:09
Госагентство привлекло к услугам социальной реабилитации 271 репатрианта в этом году
Госагентство привлекло к услугам социальной реабилитации 271 репатрианта в этом году
14 декабря 2024 г. 14:40
Руководство Минтруда осмотрело в Губе хозяйства, созданные в рамках программы самозанятости
ФотоРуководство Минтруда осмотрело в Губе хозяйства, созданные в рамках программы самозанятости
13 декабря 2024 г. 20:09
В Азербайджане за 11 месяцев услуги по реабилитации оказаны 113 тыс. инвалидам
В Азербайджане за 11 месяцев услуги по реабилитации оказаны 113 тыс. инвалидам
13 декабря 2024 г. 11:47
Бахар Мурадова: В Азербайджане устранены все послабления для ранних браков
Бахар Мурадова: В Азербайджане устранены все послабления для ранних браков
12 декабря 2024 г. 11:28
Лейла Алиева посетила учреждения социального обслуживания для лиц с инвалидностью
ФотоЛейла Алиева посетила учреждения социального обслуживания для лиц с инвалидностью
10 декабря 2024 г. 19:19
Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону
Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону
10 декабря 2024 г. 17:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi