Сахиль Бабаев: За последние 6 лет 635 тыс. человек обеспечены работой

За последние 6 лет в Азербайджане число трудовых договоров увеличилось на 609 тыс. (50%).

За последние 6 лет в Азербайджане число трудовых договоров увеличилось на 609 тыс. (50%).

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на Форуме карьерного развития.

Министр отметил, что в 2018-2024 годах мерами активной занятости были охвачены 1,8 млн человек:

"За этот период 635 тыс. человек были обеспечены работой. С начала реализации программы самозанятости, то есть с 2017 года, включая и следующий год, число лиц, которые будут вовлечены в программу, составит 100 тысяч".

Бабаев подчеркнул, что за этот период 36 тыс. человек были привлечены к профессиональной подготовке, 830 тыс. человек - к профориентированным услугам, а 32 тысячам граждан назначено страхование по безработице.