Сахиль Бабаев: За 5 лет в сфере трудоустройства обслужено более 1 млн 100 тыс. граждан

За последние пять лет более 1 100 000 граждан были обслужены и поддержаны в сфере трудоустройства.

За последние пять лет более 1 100 000 граждан были обслужены и поддержаны в сфере трудоустройства.

Как передает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на церемонии вручения премии "Даяг" предпринимателям.

Министр сообщил, что 478 тысячам из них предоставлены рабочие места на подходящие вакансии, а для 76 тысяч семей созданы программы самозанятости: "В рамках данных программ им предоставлены возможности для создания микро- и малого бизнеса. 598 тысячам человек оказаны профессиональные услуги, 22 тыс. человек предоставлено профессиональное обучение, 131 тыс. человек привлечена к оплачиваемым общественным работам. В то же время относительно новой программой, охватывающей около 3 тысяч человек, мы начали программу совместного финансирования заработной платы".