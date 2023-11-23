​​​​​​​Сахиль Бабаев: За 12 лет ситуация с безработицей в странах ОИС несколько ухудшилась

За минувшие 12 лет ситуация с безработицей в странах-членах Организации исламского сотрудничества несколько ухудшилась.
Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил на министерской сессии Конференции министров труда Организации исламского сотрудничества (ОИС).
По его словам, проблема безработицы все еще актуальна: "Средние темпы роста населения в наших странах высоки. Молодежь составляет его значительную часть. Безработица среди молодежи достигает 15,8%. Это один из вызовов, стоящих перед нами в обозримом будущем".
Министр считает, что расширение сотрудничества между странами ОИС придаст импульс их развитию.