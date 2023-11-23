О нас

​​​​​​​Сахиль Бабаев: За 12 лет ситуация с безработицей в странах ОИС несколько ухудшилась

​​​​​​​Сахиль Бабаев: За 12 лет ситуация с безработицей в странах ОИС несколько ухудшилась За минувшие 12 лет ситуация с безработицей в странах-членах Организации исламского сотрудничества несколько ухудшилась.
Социальная защита
23 ноября 2023 г. 11:33
​​​​​​​Сахиль Бабаев: За 12 лет ситуация с безработицей в странах ОИС несколько ухудшилась

За минувшие 12 лет ситуация с безработицей в странах-членах Организации исламского сотрудничества несколько ухудшилась.

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил на министерской сессии Конференции министров труда Организации исламского сотрудничества (ОИС).

По его словам, проблема безработицы все еще актуальна: "Средние темпы роста населения в наших странах высоки. Молодежь составляет его значительную часть. Безработица среди молодежи достигает 15,8%. Это один из вызовов, стоящих перед нами в обозримом будущем".

Министр считает, что расширение сотрудничества между странами ОИС придаст импульс их развитию.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: "Son 12 ildə İƏT ölkələrində işsizlik səviyyəsi pisləşib"

Другие новости из категории

Начата работа по социально-психологической поддержке 12 человек, возвращенных в Азербайджан из Сирии
Начата работа по социально-психологической поддержке 12 человек, возвращенных в Азербайджан из Сирии
23 ноября 2023 г. 11:01
Между Азербайджаном, Марокко и Камеруном состоялся обмен мнениями по вопросам социального сотрудничества
ФотоМежду Азербайджаном, Марокко и Камеруном состоялся обмен мнениями по вопросам социального сотрудничества
22 ноября 2023 г. 20:26
Внесены изменения в порядок перерасчета трудовых пенсий
Внесены изменения в порядок перерасчета трудовых пенсий
22 ноября 2023 г. 13:37
Подписан новый документ относительно развития двусторонних отношений в сфере труда с Катаром
ФотоПодписан новый документ относительно развития двусторонних отношений в сфере труда с Катаром
21 ноября 2023 г. 20:16
В Баку проходит конференция министров труда стран ОИС
ФотоВ Баку проходит конференция министров труда стран ОИС
21 ноября 2023 г. 13:47
Начата выплата пенсий и соцвыплат семьям шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Начата выплата пенсий и соцвыплат семьям шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
20 ноября 2023 г. 12:19
Пенсионеры получат льготы при безналичных расчетах
Пенсионеры получат льготы при безналичных расчетах
20 ноября 2023 г. 12:18
Жительница Забуха: Мы возвращаемся в свои дома с чувством гордости
Жительница Забуха: Мы возвращаемся в свои дома с чувством гордости
20 ноября 2023 г. 07:11
Житель Забуха: Вернуться в родное село спустя столько лет вызывает неописуемое чувство радости
Житель Забуха: Вернуться в родное село спустя столько лет вызывает неописуемое чувство радости
18 ноября 2023 г. 08:31
Жительница Забуха: Сегодня у нас самый счастливый день
Жительница Забуха: Сегодня у нас самый счастливый день
18 ноября 2023 г. 07:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi