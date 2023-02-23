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Сахиль Бабаев встретился с региональным директором Всемирного банка

Сахиль Бабаев встретился с региональным директором Всемирного банка Обеспечение устойчивого развития человеческого капитала является одним из главных приоритетов успешно проводимых в Азербайджане социально-экономических реформ.
Социальная защита
23 февраля 2023 г. 20:56
Сахиль Бабаев встретился с региональным директором Всемирного банка

Обеспечение устойчивого развития человеческого капитала является одним из главных приоритетов успешно проводимых в Азербайджане социально-экономических реформ.

Как сообщает Report, данный вопрос обсуждался на встрече министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиля Бабаева с делегацией Всемирного банка во главе с региональным директором Всемирного банка по развитию человеческого капитала в Европе и Центральной Азии Фадией Саадах.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил достижения социально-экономической политики президента Ильхама Алиева, шаги, предпринимаемые параллельно с процессами устойчивого экономического развития для обеспечения благосостояния граждан.

Был подчеркнут успешный опыт сотрудничества с Всемирным банком, сформировавшийся за прошедший период, важность проекта “Поддержка занятости в Азербайджане”, реализуемого совместно министерством труда и социальной защиты населения и Всемирным банком.

На встрече обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес, состоялся обмен мнениями о проделанной работе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahil Babayev Dünya Bankının regional direktoru ilə görüşüb

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