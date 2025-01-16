Сахиль Бабаев встретился с победителями третьего конкурса "Yüksəliş"

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев встретился с победителями третьего конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение") Илахой Бахышовой-Тахирли и Тогрулом Алекперовым, успешно прошедшими программу менторства в министерстве.

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев встретился с победителями третьего конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение") Илахой Бахышовой-Тахирли и Тогрулом Алекперовым, успешно прошедшими программу менторства в министерстве.

Об этом Report сообщили в Минтруда.

Министр подчеркнул важность конкурса "Yüksəliş" в выявлении и поддержке перспективных руководителей и создании банка кадрового резерва.

Бахышова-Тахирли и Алекперов выразили благодарность за созданные условия и поддержку в развитии их знаний и навыков, а также лидерского потенциала в рамках программы.