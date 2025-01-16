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Сахиль Бабаев встретился с победителями третьего конкурса "Yüksəliş"

Сахиль Бабаев встретился с победителями третьего конкурса "Yüksəliş" Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев встретился с победителями третьего конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение") Илахой Бахышовой-Тахирли и Тогрулом Алекперовым, успешно прошедшими программу менторства в министерстве.
Социальная защита
16 января 2025 г. 15:21
Сахиль Бабаев встретился с победителями третьего конкурса Yüksəliş

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев встретился с победителями третьего конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение") Илахой Бахышовой-Тахирли и Тогрулом Алекперовым, успешно прошедшими программу менторства в министерстве.

Об этом Report сообщили в Минтруда.

Министр подчеркнул важность конкурса "Yüksəliş" в выявлении и поддержке перспективных руководителей и создании банка кадрового резерва.

Бахышова-Тахирли и Алекперов выразили благодарность за созданные условия и поддержку в развитии их знаний и навыков, а также лидерского потенциала в рамках программы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNazirlikdə mentorluq proqramını bitirən üçüncü “Yüksəliş” müsabiqəsi qalibləri ilə görüş olub

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