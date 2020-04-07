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Сахиль Бабаев: Выплаты выдадут всем, кому они полагаются

​Сахиль Бабаев: Всем, кому положено, выдадут выплаты

© Report

"Иногда люди с трудовым договором подают заявку на такую единовременную выплату. Мы должны четко понимать, что эта поддержка направлена на социально уязвимых. Если один член семьи работает по трудовому договору, другой член не может получить дополнительную поддержку".

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев на пресс-конференции, посвященной единовременной выплате.

Министр отметил, что тот факт, что те, у кого есть источник дохода, подают заявление на пособие по безработице, лишь задерживает дело.

С. Бабаев подчеркнул, что тем, кто считается безработным, будет выплачена единовременная выплата: "За последних два дня было обработано 10 000 заявок. Всем, кто зарегистрировался, кому положена выплата, она будет выдана". 

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