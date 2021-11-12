Сахиль Бабаев: Вопрос занятости населения на освобожденных территориях будет учитываться

"После Большого возвращения готовится план, связанный с занятостью".
Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, выступая на заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.
По его словам, существует рабочая группа по разработке плана репатриации, и здесь будут учитываться все сегменты.
Министр сказал, что созданная под руководством Зейнала Нагдалиева рабочая группа рассматривает вопросы, связанные с созданием школ, медицинскими услугами: "Мы не нацелены на то, чтобы построить дома и переселить туда граждан. Вопрос их занятости будет учитываться".