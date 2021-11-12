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Сахиль Бабаев: Вопрос занятости населения на освобожденных территориях будет учитываться

Сахиль Бабаев: Вопрос занятости населения на освобожденных территориях будет учитываться "После Большого возвращения готовится план относительно занятости".
Социальная защита
12 ноября 2021 г. 19:37
Сахиль Бабаев: Вопрос занятости населения на освобожденных территориях будет учитываться

"После Большого возвращения готовится план, связанный с занятостью".

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, выступая на заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

По его словам, существует рабочая группа по разработке плана репатриации, и здесь будут учитываться все сегменты.

Министр сказал, что созданная под руководством Зейнала Нагдалиева рабочая группа рассматривает вопросы, связанные с созданием школ, медицинскими услугами: "Мы не нацелены на то, чтобы построить дома и переселить туда граждан. Вопрос их занятости будет учитываться".

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Версия на английском языке Sahil Babayev: "Employment plan is being prepared for liberated districts"
Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: "Azad edilmiş ərazilərdə məşğulluqla bağlı plan hazırlanır"

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