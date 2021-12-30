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Сахиль Бабаев: В следующем году планируется открытие новых центров DOST

Сахиль Бабаев: В следующем году планируется открытие новых центров DOST "Одна из главных целей в новом году - открытие новых центров DOST в Баку и регионах страны. Из 5 открытых центров DOST 4 находятся в Баку и 1 - в Абшеронском районе. Обратиться в столичные центры может любой житель Баку, независимо от района, в котором он
Социальная защита
30 декабря 2021 г. 08:37
Сахиль Бабаев: В следующем году планируется открытие новых центров DOST

"Одна из главных целей в новом году - открытие новых центров DOST в Баку и регионах страны. Из 5 открытых центров DOST 4 находятся в Баку и 1 - в Абшеронском районе. Обратиться в столичные центры может любой житель Баку, независимо от района, в котором он прописан".

Как передает Report, такая точка зрения была выражена в статье министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева, опубликованной в официальной прессе.

Министр отметил, что в течение двух лет вся столица и Абшеронский район были охвачены услугами DOST. Одной из основных задач является одновременное создание сети служб DOST в регионах: "За последние три года после капитального ремонта и реконструкции введены в эксплуатацию 12 реабилитационных и социальных учреждений министерства, а также новое здание. Детский реабилитационный центр открылся в Габале, аналогичный в следующем году будет функционировать в Шамкире. Реабилитационная инфраструктура и потенциал уже значительно усилены, и на этой основе в 2022 году планируется довести количество людей, которым будут оказываться амбулаторные и стационарные реабилитационные услуги в реабилитационных учреждениях, до 25-30 тысяч. Однако два года назад эта цифра составляла максимум 10 тысяч человек".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “Gələn il əsas hədəflərdən biri də yeni DOST mərkəzlərinin açılmasıdır”

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