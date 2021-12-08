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Сахиль Бабаев: "В подсистеме "Занятость" имеется 14 тыс. активных вакансий"

Сахиль Бабаев: "В подсистеме "Занятость" имеется 14 тыс. активных вакансий" 10:33
Социальная защита
8 декабря 2021 г. 10:59
Сахиль Бабаев: В подсистеме Занятость имеется 14 тыс. активных вакансий

"В Азербайджане ежегодно примерно более 100 тыс. молодых людей входят на рынок труда, и это ставит перед нами такую важную задачу, как обеспечение достойной занятости трудоспособного населения, в том числе молодежи".

Как передает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал на Азербайджанском форуме карьерного развития.

Он отметил, что люди, впервые ступившие на рынок труда, в большинстве случаев ссталкиваются с трудностями с поиском работы, соответствующей их профессии и специальности: "С другой стороны, удельный вес квалифицированной рабочей силы в экономически активном населении не превышает 35%".

С.Бабаев отметил, что за последние 4 года количество трудовых договоров выросло на 30%, до 1 млн 685 тыс., фонд заработной платы вырос на 92%: "Посредством государственных служб занятости 230 тыс. человек были обеспечены работой, 122 тыс. человек – оплачиваемыми общественными работами, 36 тыс. человек – активами в рамках программы самозанятости. 7 тыс. человек привлечены к профподготовке, 292 тыс. человек – специализированным консультационным услугам, 8 485 лицам назначена страховка по безработице, в этих выплатах также наблюдается увеличение в 30%".

По его словам, в подсистеме "Занятость" зарегистрированы 110 тыс. вакансий и в настоящее время имеется 14 тыс. активных вакансий.

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Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: “Məşğulluq” altsistemində hazırda 14 min aktiv vakansiya var”

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