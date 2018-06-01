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    Сахиль Бабаев: В Азербайджане все больше растет уровень занятости среди женщин

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "У Азербайджана активная государственная политика в области защиты прав женщин".

    Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе встречи с генеральным директором Международной организации труда (МОТ) Гаем Райдером.

    Министр отметил, что в Азербайджане законом запрещена дискриминация между мужчинами и женщинами в области труда и занятости. 

    "Все больше повышается и уровень занятости среди женщин, даже большую часть работающих в некоторых сферах сотрудников составляют женщины".

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