Сахиль Бабаев: В Азербайджане все больше растет уровень занятости среди женщин

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "У Азербайджана активная государственная политика в области защиты прав женщин".

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе встречи с генеральным директором Международной организации труда (МОТ) Гаем Райдером.

Министр отметил, что в Азербайджане законом запрещена дискриминация между мужчинами и женщинами в области труда и занятости.

"Все больше повышается и уровень занятости среди женщин, даже большую часть работающих в некоторых сферах сотрудников составляют женщины".