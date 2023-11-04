Сахиль Бабаев: В Азербайджане 75% новых трудовых договоров заключены в частном секторе

В Азербайджане 75% новых трудовых договоров были заключены в частном секторе.

В Азербайджане 75% новых трудовых договоров были заключены в частном секторе.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев на обсуждениях в парламенте законопроекта "О государственном бюджете на 2024 год".

По его словам, всего были заключены 465 тысяч новых трудовых договоров, из которых лишь 100 тысяч в государственных учреждениях. Оставшаяся часть, то есть 75% приходится на долю частного сектора, сказал он.

"От 35 до 36% людей работают по найму, в будущем этот показатель должен быть увеличен. Полагаю, что по итогам следующих пяти лет доля наемных работников среди занятого населения в Азербайджане может достичь как минимум 42-45%", - сказал он.