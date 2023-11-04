О нас

Сахиль Бабаев: В Азербайджане 75% новых трудовых договоров заключены в частном секторе

Сахиль Бабаев: В Азербайджане 75% новых трудовых договоров заключены в частном секторе В Азербайджане 75% новых трудовых договоров были заключены в частном секторе.
Социальная защита
4 ноября 2023 г. 17:33
Сахиль Бабаев: В Азербайджане 75% новых трудовых договоров заключены в частном секторе

В Азербайджане 75% новых трудовых договоров были заключены в частном секторе.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев на обсуждениях в парламенте законопроекта "О государственном бюджете на 2024 год".

По его словам, всего были заключены 465 тысяч новых трудовых договоров, из которых лишь 100 тысяч в государственных учреждениях. Оставшаяся часть, то есть 75% приходится на долю частного сектора, сказал он.

"От 35 до 36% людей работают по найму, в будущем этот показатель должен быть увеличен. Полагаю, что по итогам следующих пяти лет доля наемных работников среди занятого населения в Азербайджане может достичь как минимум 42-45%", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: "Azərbaycanda yeni açılan iş yerlərinin 75 faizi özəldir"

Самое важное

В Баку по случаю Дня Победы состоится праздничный концерт и фейерверк
ФотоВ Баку по случаю Дня Победы состоится праздничный концерт и фейерверк
4 ноября 2023 г. 11:20
Посол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
ФотоПосол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
3 ноября 2023 г. 17:37
В Астане состоялся 10-й юбилейный саммит ОТГ
ФотоВ Астане состоялся 10-й юбилейный саммит ОТГ
3 ноября 2023 г. 11:30
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад
3 ноября 2023 г. 10:46
Президент: Укрепление отношений с тюркскими государствами - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана
Президент: Укрепление отношений с тюркскими государствами - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана
3 ноября 2023 г. 10:45
Сегодня в Астане состоится 10-ый юбилейный саммит ОТГ
Сегодня в Астане состоится 10-ый юбилейный саммит ОТГ
3 ноября 2023 г. 08:05
Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар
Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар
2 ноября 2023 г. 14:59
Президент Азербайджана прибыл с визитом в Казахстан для участия в саммите ОТГ
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с визитом в Казахстан для участия в саммите ОТГ
2 ноября 2023 г. 14:20
Задержан подозреваемый в участии в Ходжалинском геноциде Мадат Бабаян
Задержан подозреваемый в участии в Ходжалинском геноциде Мадат Бабаян
2 ноября 2023 г. 14:08
Минобороны опубликовало видеокадры обнаруженных в Карабахе складов с инженерными боеприпасами
Минобороны опубликовало видеокадры обнаруженных в Карабахе складов с инженерными боеприпасами
1 ноября 2023 г. 15:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi