Сахиль Бабаев: Свыше 30 тыс. инвалидов должны быть трудоустроены в этом году

За последние четыре года более 40 000 человек были обеспечены материальными средствами по программе самозанятости.

За последние четыре года более 40 000 человек были обеспечены материальными средствами по программе самозанятости.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахил Бабаев.

По словам министра, в числе основных целей - трудоустройство людей с ограниченными возможностями: "За последние три года 3% объявлений о приеме на работу были связаны с людьми с ограниченными возможностями здоровья, тогда как ранее этот показатель составлял 1,2%. Спрос рынка труда в этой сфере составляет 5 %. Это означает, что в этом году должны быть трудоустроены более 30 тыс. людей с ограниченными возможностями".