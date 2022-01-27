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Сахиль Бабаев: Свыше 30 тыс. инвалидов должны быть трудоустроены в этом году

Сахиль Бабаев: Свыше 30 тыс. инвалидов должны быть трудоустроены в этом году За последние четыре года более 40 000 человек были обеспечены материальными средствами по программе самозанятости.
Социальная защита
27 января 2022 г. 11:56
Сахиль Бабаев: Свыше 30 тыс. инвалидов должны быть трудоустроены в этом году

За последние четыре года более 40 000 человек были обеспечены материальными средствами по программе самозанятости.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахил Бабаев.

По словам министра, в числе основных целей - трудоустройство людей с ограниченными возможностями: "За последние три года 3% объявлений о приеме на работу были связаны с людьми с ограниченными возможностями здоровья, тогда как ранее этот показатель составлял 1,2%. Спрос рынка труда в этой сфере составляет 5 %. Это означает, что в этом году должны быть трудоустроены более 30 тыс. людей с ограниченными возможностями".

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Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: "Bu il 30 mindən çox əlil işə götürülməlidir"

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