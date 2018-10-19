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    Сахиль Бабаев: Средняя продолжительность жизни женщин в Азербайджане составляет более 78, а мужчин - более 73 лет

    © Report

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "25,4% населения Азербайджана составляет молодежь в возрасте 14-29 лет".

    Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на презентации проекта Национального плана действий по предотвращению полового отбора на основе гендерных стереотипов и выполнению соответствующих ответных мер.

    "В Азербайджане на каждые 1000 мужчин приходится 1004 женщин. Это говорит о сохранении на данный момент демографического баланса в Азербайджане. В нашей стране средний возраст женщин составляет более 78, а мужчин – более 73 лет. По мере развития экономики, решения вопросов социального обеспечения, увеличивается и продолжительность жизни населения", - отметил министр.

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