О нас

Сахил Бабаев: Среднемесячный размер пенсии в Азербайджане не является низким

Сахил Бабаев: Среднемесячный размер пенсии в Азербайджане не является низким Среднемесячный размер пенсии и заработной платы в Азербайджане не является низким по сравнению с другими странами региона.
Социальная защита
4 ноября 2023 г. 17:45
Сахил Бабаев: Среднемесячный размер пенсии в Азербайджане не является низким

Среднемесячный размер пенсии и заработной платы в Азербайджане не является низким по сравнению с другими странами региона.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе обсуждений в Милли Меджлисе законопроекта "О государственном бюджете на 2024 год".

По его словам, на следующий год среднемесячный размер пенсии в стране установлен в 516 манатов, и эту цифру нельзя назвать маленькой для Азербайджана.

Бабаев отметил, что среднемесячный размер пенсии вырос, так как минимальный размер пенсии вырос в 2,7 раза. "При очередной индексации в следующем году среднемесячная пенсия также увеличится на 10%", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: “Minimum orta aylıq pensiya və əməkhaqqı regiona görə heç də az deyil"

Самое читаемое

В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
29 октября 2023 г. 06:52
Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
30 октября 2023 г. 12:14
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
30 октября 2023 г. 18:15
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
31 октября 2023 г. 14:27
Азербайджан увеличил доходы от экспорта персиков на 57%
Азербайджан увеличил доходы от экспорта персиков на 57%
31 октября 2023 г. 17:32
Керим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
ФотоКерим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
1 ноября 2023 г. 18:25
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
2 ноября 2023 г. 04:08
Во Франции увеличилось число жертв урагана Киаран
Во Франции увеличилось число жертв урагана "Киаран"
2 ноября 2023 г. 22:45
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
3 ноября 2023 г. 12:02
Израиль возобновил подачу воды в Газу по второму водопроводу
Израиль возобновил подачу воды в Газу по второму водопроводу
29 октября 2023 г. 17:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi