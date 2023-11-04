Сахил Бабаев: Среднемесячный размер пенсии в Азербайджане не является низким

Среднемесячный размер пенсии и заработной платы в Азербайджане не является низким по сравнению с другими странами региона.

Среднемесячный размер пенсии и заработной платы в Азербайджане не является низким по сравнению с другими странами региона.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе обсуждений в Милли Меджлисе законопроекта "О государственном бюджете на 2024 год".

По его словам, на следующий год среднемесячный размер пенсии в стране установлен в 516 манатов, и эту цифру нельзя назвать маленькой для Азербайджана.

Бабаев отметил, что среднемесячный размер пенсии вырос, так как минимальный размер пенсии вырос в 2,7 раза. "При очередной индексации в следующем году среднемесячная пенсия также увеличится на 10%", - сказал он.