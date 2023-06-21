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Сахиль Бабаев: Среди занятого населения мало работающих по трудовому договору

Сахиль Бабаев: Среди занятого населения мало работающих по трудовому договору Несмотря на увеличение количества трудовых договоров на 450 тыс. за последние 4 года, среди занятого населения мало работающих по трудовому договору.
Социальная защита
21 июня 2023 г. 11:36
Сахиль Бабаев: Среди занятого населения мало работающих по трудовому договору

Несмотря на увеличение количества трудовых договоров на 450 тыс. за последние 4 года, среди занятого населения мало работающих по трудовому договору.

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал на саммите человеческих ресурсов под девизом "Назад в будущее".

По словам министра, необходимо создать единство между человеческими ресурсами и рынком труда: "С соответствующими структурами проводятся регулярные обсуждения и это должно давать результат. Технологическое развитие также создает новые вызовы для нас. С развитием технологий снижается потребность в человеческом труде".

С.Бабаев отметил, что сегодня среди занятых и наемных рабочих есть неквалифицированная рабочая сила: "Их нужно привлечь к профессиональному обучению. Работа, проводимая в направлении обеспечения гендерного равенства на рынке труда, должна быть продолжена. Динамика в этой сфере за 5 лет улучшилась. Кроме того, 36% занятого населения задействованы в сельском хозяйстве. В связи с развитием технологий это число будет уменьшаться. Важно повысить эффективность рабочей силы".

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Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: "Məşğul əhalinin içərisində əmək müqaviləsi ilə çalışanların sayı azdır"

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