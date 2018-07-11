Сахиль Бабаев: Ситуация с неформальной занятостью находится под нашим контролем

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ "Ситуация с неформальной занятостью находится под нашим контролем. На стройках проводятся мониторинги в связи с неофициальной занятостью. Если выявляются случаи привлечения к работам без договора, применяются меры наказания".

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал на пресс-конференции, проведенной совместно с президентом Международной ассоциации социального обеспечения, руководителем Германского общества обязательного страхования от несчастных случаев Йоахимом Бройером.

С.Бабаев напомнил, что президент Ильхам Алиев подписал закон "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства", этот закон останется в силе до 2021 года:

"Это стимулирует развитие предпринимательства. Мы стараемся проводить проверки посредством электронной системы. Т.е., чтобы не было контакта между чиновником и гражданином. В этой сфере ведутся очень серьезные работы. В ближайшее время будут обнародованы результаты проделанных работ".