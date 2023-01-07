Сахиль Бабаев рассказал о реализации соцреформ в этом году

16:32 Согласно новой программе социальных реформ на текущий год, на повышение размеров социальных выплат, которые охватят 1,9 млн граждан, предусмотрено направить дополнительно 750 млн манатов.

Согласно новой программе социальных реформ на текущий год, на повышение размеров социальных выплат, которые охватят 1,9 млн граждан, предусмотрено направить дополнительно 750 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что за последние пять лет в 2,7 раза увеличена минимальная заработная плата, в 2,5 раза минимальная пенсия: "Также в 2018-2022 годах был достигнут рост среднемесячной заработной платы на 52%, среднемесячной пенсии на 80%, выплат пособий и пенсий увеличились в 3,5 раза, количество трудовых договоров выросло на 33 %, фонд заработной платы увеличился в 2,3 раза".

Напомним, что согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, минимальная заработная плата в стране с начала этого года увеличена на 15 процентов - с 300 до 345 манатов, минимальная пенсия увеличена на 40 манатов - с 240 до 280 манатов.