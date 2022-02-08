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Сахиль Бабаев рассказал на форуме ООН о социально-экономической политике Азербайджана

Сахиль Бабаев рассказал на форуме ООН о социально-экономической политике Азербайджана На 60-й сессии Комиссии ООН по социальному развитию состоялся Министерский форум на тему "Укрепление многосторонности в обеспечении процветания и достоинства для всех посредством продвижения устойчивых продовольственных систем и ликвидации нищеты".
Социальная защита
8 февраля 2022 г. 21:54
Сахиль Бабаев рассказал на форуме ООН о социально-экономической политике Азербайджана

На 60-й сессии Комиссии ООН по социальному развитию состоялся Министерский форум на тему "Укрепление многосторонности в обеспечении процветания и достоинства для всех посредством продвижения устойчивых продовольственных систем и ликвидации нищеты".

Как передает Report, выступивший на форуме министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул, что последовательное повышение благосостояния населения является одним из основных приоритетов социально-экономической политики Азербайджана.

Министр сообщил, что за последние три года в стране реализовано 3 пакета социальных реформ на сумму 5 млрд манатов (около 3 млрд долларов США), и только пакет социальных реформ на 2022 год охватывает 2,1 млн человек. В результате реформ социальные выплаты увеличились на 65 процентов, минимальная пенсия - в 2,2 раза, средняя пенсия - на 60 процентов, минимальная заработная плата - в 2,3 раза, годовой фонд оплаты труда увеличился более чем в два раза.

Министр отметил адресную государственную программу социальной помощи, которая является одной из мер борьбы с бедностью. Он отметил, что в прошлом году адресную помощь получили 47 тысяч малообеспеченных семей, в которых проживает 202 тысячи человек, среднемесячный размер помощи увеличился на 17 процентов по сравнению с прошлым годом. Он также отметил, что в прошлом году около 4,6 процента населения страны или 466 тысяч человек были обеспечены ежемесячными и единовременными социальными пособиями, а среднемесячная пенсия по стране за последние три года увеличилась на 60 процентов.

Отметив, что в рамках совместного проекта с Фондом ООН в области народонаселения в Азербайджане разработан Индекс активного старения на 2019-2021 годы, министр также обратил внимание на меры социальной защиты и реабилитации инвалидов.

Информируя о концепции DOST, С.Бабаев отметил, что 110 из 173 услуг министерства реализованы в электронном виде (в том числе 46 в инициативном порядке), в этом году оцифровано еще 50 услуг, а 90% услуг министерства являются электронными.

На форуме выступили также вице-президент Перу, министр развития и социальных дел Дина Болуарте, министр социальных дел и здравоохранения Финляндии Ханна Сарккинен, министр социальных дел и семьи Катара Мариам бинт Али бин Насер Аль-Миснад, министр по делам женщин, детей и социальной защиты Либерии Вильяметта Э. Сайдее-Тарр, министр труда и социальной защиты Монголии Ариунзая Аюш, заместитель министра иностранных дел парламента Японии Кентаро Уэсуги и другие.

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Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev BMT forumunda Azərbaycanın sosial-iqtisadi siyasəti barədə məlumat verib

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