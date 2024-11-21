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Сахиль Бабаев призвал граждан обращаться Минсоцзащиты при проблемах с назначением инвалидности

Сахиль Бабаев призвал граждан обращаться Минсоцзащиты при проблемах с назначением инвалидности Министр труда и соцзащиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев призвал граждан, столкнувшихся с трудностями при получении статуса инвалидности, обращаться с жалобами в министерство.
Социальная защита
21 ноября 2024 г. 14:54
Сахиль Бабаев призвал граждан обращаться Минсоцзащиты при проблемах с назначением инвалидности

Министр труда и соцзащиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев призвал граждан, столкнувшихся с трудностями при получении статуса инвалидности, обращаться с жалобами в министерство.

Как передает Report, об этом министр заявил во время обсуждения бюджетного пакета на совместном заседании парламентских комитетов.

"Некоторые граждане утверждают, что не могут получить назначение инвалидности на протяжении двух лет. При возникновении каких-либо трудностей призываем граждан обращаться с жалобами в министерство. Мы рассмотрим все жалобы, проведем расследование и ответим на все вопросы", - сказал Бабаев.

Министр подчеркнул, что ведомство продолжает борьбу с правонарушениями в этой области, пресекает случаи фиктивного назначения инвалидности.

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Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: Əlilliyin təyin olunması ilə bağlı problemi olanlar bizə müraciət etsinlər

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